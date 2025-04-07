Мбаппе о депрессии: «Мои партнеры по команде страдали от нее. С большим уважением отношусь к этому вопросу. Хорошо, что сейчас люди не боятся говорить об этих проблемах»
Килиан Мбаппе рассказал, что его партнеры по команде страдали от депрессии.
«Я знаю людей, которые страдали от депрессии. Мои партнеры по команде страдали.
[Был период, когда] я играл не очень хорошо, но не из-за проблем с психическим здоровьем. Мне не нравилось, когда люди так говорили, потому что это серьезная тема.
Сейчас люди не боятся говорить об этих проблемах, и это хорошо. Я достиг дна в спортивном плане, а не в психологическом. Я с большим уважением отношусь к этому вопросу», – сказал форвард «Реала» в интервью La Sexta.
Дзюба о депрессии: «Это есть, но из 100 людей 95 сами себе придумали. Скажи нашим мамам или папам про нее, они ответят: «Ты что, полоумный, #####? Иди, #####»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
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