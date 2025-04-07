  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мбаппе о депрессии: «Мои партнеры по команде страдали от нее. С большим уважением отношусь к этому вопросу. Хорошо, что сейчас люди не боятся говорить об этих проблемах»
24

Мбаппе о депрессии: «Мои партнеры по команде страдали от нее. С большим уважением отношусь к этому вопросу. Хорошо, что сейчас люди не боятся говорить об этих проблемах»

Килиан Мбаппе рассказал, что его партнеры по команде страдали от депрессии.

«Я знаю людей, которые страдали от депрессии. Мои партнеры по команде страдали.

[Был период, когда] я играл не очень хорошо, но не из-за проблем с психическим здоровьем. Мне не нравилось, когда люди так говорили, потому что это серьезная тема.

Сейчас люди не боятся говорить об этих проблемах, и это хорошо. Я достиг дна в спортивном плане, а не в психологическом. Я с большим уважением отношусь к этому вопросу», – сказал форвард «Реала» в интервью La Sexta.

Дзюба о депрессии: «Это есть, но из 100 людей 95 сами себе придумали. Скажи нашим мамам или папам про нее, они ответят: «Ты что, полоумный, #####? Иди, #####»

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: As
logoКилиан Мбаппе
logoЛа Лига
психология
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе предпочтет выиграть ЛЧ с «Реалом», а не «Золотой мяч»: «Победа в составе лучшего клуба мира – это крупнейший титул и история»
36сегодня, 08:58
Мбаппе о будущем: «Есть хорошие предложения, но думаю только о «Реале». Хочу добиться успеха с ним»
12сегодня, 06:00
Мбаппе будет штатным пенальтистом «Реала» по решению Анчелотти (Marca)
95вчера, 22:05
Главные новости
Артета перед «Реалом» в ЛЧ: «Игроки «Арсенала» должны быть совершенно уверены в том, что мы готовы победить. Мы собираемся создать свою историю и пройти еще дальше»
58 минут назад
Агент Сутормина о красной: «В матче ЦСКА – «Динамо» Карасев в таком же эпизоде ничего не дает, а Алексея удаляют. Цирк продолжается, надо разобраться, что в головах у судей – скандалы после каждого тура»
1815 минут назад
Рельсы, рельсы... Шпалы, шпалы! Заработайте их в игре от Спортса’’ и «Локомотива» с призами из программы лояльности клуба!
26 минут назадСпецпроект
Андре Онана: «МЮ» намного лучше «Лиона». Мы знаем некоторых из их игроков, но я не думаю, что нам нужно фокусироваться на них. Речь скорее о нас»
1944 минуты назад
В Бразилии будут наказывать игроков, если они встанут на мяч двумя ногами. CBF объясняет это риском травм и провокацией соперника. Неймар отреагировал: «Футбол становится все более скучным»
1150 минут назад
Титов о «Зените»: «Есть люди, которые устали от побед одного клуба. Наступает момент, когда команда себя изживает. «Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА – все хотят быть чемпионами»
2358 минут назад
«Динамо» обратилось в ЭСК после матча с ЦСКА из-за неудаления Глебова и возможного офсайда Гуарирапы перед пенальти («РБ Спорт»)
58сегодня, 11:09
Отец Чалова считает ПАОК трамплином для перехода в топ-5 лиг Европы: «Но сейчас эти мысли ни к чему. Главное – привыкнуть играть вне России»
32сегодня, 10:42
Юрич ушел из «Саутгемптона» после вылета из АПЛ. Тренер работал с командой 108 дней (Фабрицио Романо)
21сегодня, 10:31
Невилл о 0:0 в матче «МЮ» и «Сити»: «Роботизированный подход, отсутствие права на риск становятся болезнью футбола. Повсюду видим жалкие имитации того, что делали команды Пепа»
8сегодня, 10:23
Ко всем новостям
Последние новости
Радченко о голе Соболева «Локо»: «Может, именно это очко станет для «Зенита» золотым. Все могло закончиться более печально»
23 минуты назад
Ван Дейк о переговорах с «Ливерпулем»: «Прогресс есть. Не знаю, останусь ли я. Посмотрим»
420 минут назад
Депай о наказании игроков, стоящих двумя ногами на мяче: «Радость и самовыражение на поле нельзя ограничивать. Вместо этих глупых заявлений CBF нужны правила, улучшающие футбол»
128 минут назад
Президент «Ростова» Арутюнянц заявил, что не планирует покидать клуб: «Ждем собрания акционеров»
333 минуты назад
«Саутгемптон» подтвердил отставку Юрича: «Не увидели прогресса, на который надеялись. Но благодарим за упорный труд»
2сегодня, 11:22
Кечинов об Угальде: «Оставлять лучшего бомбардира РПЛ в запасе – большая роскошь. Станкович выпустил Гарсию, потому что надо использовать такую дорогую покупку»
12сегодня, 11:21
Лаксальт об 1:3 «Динамо»: «Была судейская ошибка – игроку ЦСКА должны были показать красную. Это как-то изменило бы ход матча, может»
6сегодня, 11:08
Мюллер об уходе из «Баварии»: «Между мной и клубом нет негатива. В жизни бывает, что не достигаешь согласия, но все равно плывешь на одной волне»
2сегодня, 10:54
Мостовой о рекорде Овечкина: «Главное спортивное событие 2025 года в России и США! Александр – великий, феноменальное достижение!»
6сегодня, 10:53
Кин о философии Аморима: «Мои глаза не лгут – не вижу, чтобы «МЮ» получал результаты и много забивал, идя по этому пути. Мне нравится философия побед в матчах»
1сегодня, 10:35