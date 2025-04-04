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  • Тарковски об ударе шипами в голень Мак Аллистера: «Неудачный подкат. Думал, будет олдскульный стык, 50 на 50. Он принял мои извинения»
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Тарковски об ударе шипами в голень Мак Аллистера: «Неудачный подкат. Думал, будет олдскульный стык, 50 на 50. Он принял мои извинения»

Джеймс Тарковски рассказал о своем подкате против Алексиса Мак Аллистера.

За удар шипами в голень в матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:1) капитан «Эвертона» получил желтую карточку.

«Неудачный подкат. Я разговаривал с ним и извинился, потому что это был неудачный подкат. 

Когда мяч оказался между нами, я подумал, что он собирается пойти в борьбу, и я ожидал, что это будет такой олдскульный, крепкий стык, 50 на 50, но он не стал выбрасываться. А когда я подкатился, то нога пошла дальше и попала ему довольно высоко, так что я извинился перед ним, и он принял извинения. Да, такое меня не красит», – сказал Тарковски.

📸🎥 И это только желтая? Тарковски не получил красную за жуткий фол на Мак Аллистере 🤬

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
logoДжеймс Тарковски
logoпремьер-лига Англия
logoЛиверпуль
logoЭвертон
logoАлексис Мак Аллистер
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