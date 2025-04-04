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  • «Гризманн выглядит как бывший игрок, у него спад три месяца». Журналист El Chiringuito TV об 1+1 у форварда «Атлетико» в 12 последних играх
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«Гризманн выглядит как бывший игрок, у него спад три месяца». Журналист El Chiringuito TV об 1+1 у форварда «Атлетико» в 12 последних играх

Журналист El Chiringuito TV раскритиковал игру Антуана Гризманна.

«Он выглядит как бывший игрок. Гризманн не забивает [в Ла Лиге] два месяца. Но дело не в таланте или физической форме – наряду с Облаком он провел больше всех матчей [за «Атлетико» в сезоне].

Чоло [Симеоне] хотел тренировать Гризманна до смерти, но того не видно уже три месяца, у него спад», – сказал Хосе Дамиан.

Всего в 44 матчах сезона во всех турнирах на счету Гризманна 16 голов и 7 ассистов. В 12 последних играх 34-летний форвард набрал 1+1 по «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Que.es
logoАнтуан Гризманн
logoЛа Лига
logoАтлетико
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