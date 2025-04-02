  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Инфантино призвал США стремиться к лидерству в футболе: «Вы величайшая страна мира и не можете довольствоваться 20-м местом. Вы номер один во всем, что делаете»
46

Инфантино призвал США стремиться к лидерству в футболе: «Вы величайшая страна мира и не можете довольствоваться 20-м местом. Вы номер один во всем, что делаете»

Джанни Инфантино считает, что США должны стремиться стать лидерами в футболе.

«Вы Соединенные Штаты Америки, величайшая страна мира. Вы номер один во всем, что вы делаете.

Вы не можете довольствоваться тем, что занимаете 20-е место в главном мировом виде спорта; вы хотите быть номером 1, так что давайте сделаем это», – сказал президент ФИФА

«Чемпионат мира – это 104 Супербоула за месяц, по 3 в день. Так может быть каждую неделю, если вы сделаете лучшую лигу в мире». Инфантино о развитии футбола в США

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FOX Sports
logoДжанни Инфантино
logoСборная США по футболу
logoФИФА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рэшфорд впервые забил за «Астон Виллу» в АПЛ. 30 марта арендованный у «МЮ» форвард сделал дубль в Кубке Англии
411 минут назад
«Милан» – «Интер». 1:0 – Абрахам забил. Онлайн-трансляция
815 минут назадLive
«Атлетико» – «Барселона». 0:1 – Ферран открыл счет. Онлайн-трансляция
40822 минуты назадLive
Монтеро не удалил Аспиликуэту за удар по ноге Рафиньи. Судья смотрел повтор, но не изменил своего решения
1526 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» против «Эвертона», «Ман Сити» принимает «Лестер», «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в четверг
25928 минут назадLive
«Матч ТВ» показывает матч СКА и «Динамо» в Кубке Гагарина вместо игры «Барселоны» с «Атлетико» в Кубке Испании
6538 минут назад
Кубок Испании. 1/2 финала. «Барселона» в гостях у «Атлетико»
639сегодня, 13:25
ТВ «Реала» о жалобах Альгуасиля на судейство: «В матчах против «Барсы» он принимает все ошибки против своей команды, как подарки. Возможно, ему нравится проигрывать «блаугране»
2156 минут назад
Седокова в ответ на слухи о романе с Тимощуком выложила фото с женой тренера «Зенита»: «Все сердечки мира он уже много лет посылает исключительно ей»
25сегодня, 19:23Фото
«Ман Сити – по любви, а не ради денег». Фанаты провели акцию протеста против политики клуба по продаже билетов
12сегодня, 19:06Фото
Ко всем новостям
Последние новости
У Ямаля 30 (13+17) очков в 41 матче сезона. Вингер «Барсы» отдал ассист на гол Феррана «Атлетико»
65 минут назад
«Ливерпуль» – «Эвертон». 1:0 – Жота открыл счет. Онлайн-трансляция
115 минут назадLive
Моуринью схватил тренера «Галатасарая» Бурука за нос после матча Кубка Турции. Окан упал на газон, держась за лицо
46 минут назадФото
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/2 финала. «Аль-Кадисия» одолела «Аль-Раэд»
220 минут назад
«Фенербахче» вылетел из Кубка Турции от «Галатасарая» после дубля Осимхена. Ранее команда Моуринью выбыла из Лиги Европы и идет 2-й в чемпионате
120 минут назад
Тарковски избежал удаления с «Ливерпулем» за удар шипами в голень Мак Аллистера. Арбитр просмотрел ВАР, но оставил в силе желтую защитника «Эвертона»
529 минут назадФото
Исак забил 20 голов в АПЛ в двух сезонах подряд. Форвард «Ньюкасла» идет 3-м в списке бомбардиров – за Салахом и Холандом
130 минут назад
Пети о разводе Гвардиолы: «В нем что-то сломалось. Не хочу говорить о личных делах, но это оказало на Пепа серьезное влияние, возможно»
537 минут назад
Нико Уильямс признан лучшим игроком марта по версии IFFHS. Киммих – 2-й, Ямаль – 3-й
241 минуту назад
У Мармуша 5 голов в 8 матчах АПЛ за «Сити». Купленный за 75 млн евро игрок забил «Лестеру», «Брайтону» и сделал хет-трик против «Ньюкасла»
245 минут назад