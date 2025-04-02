Инфантино призвал США стремиться к лидерству в футболе: «Вы величайшая страна мира и не можете довольствоваться 20-м местом. Вы номер один во всем, что делаете»
Джанни Инфантино считает, что США должны стремиться стать лидерами в футболе.
«Вы Соединенные Штаты Америки, величайшая страна мира. Вы номер один во всем, что вы делаете.
Вы не можете довольствоваться тем, что занимаете 20-е место в главном мировом виде спорта; вы хотите быть номером 1, так что давайте сделаем это», – сказал президент ФИФА.
«Чемпионат мира – это 104 Супербоула за месяц, по 3 в день. Так может быть каждую неделю, если вы сделаете лучшую лигу в мире». Инфантино о развитии футбола в США
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FOX Sports
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