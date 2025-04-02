Инфантино призвал США стремиться к лидерству в футболе: «Вы величайшая страна мира и не можете довольствоваться 20-м местом. Вы номер один во всем, что делаете»

Джанни Инфантино считает, что США должны стремиться стать лидерами в футболе.

«Вы Соединенные Штаты Америки , величайшая страна мира. Вы номер один во всем, что вы делаете.

Вы не можете довольствоваться тем, что занимаете 20-е место в главном мировом виде спорта; вы хотите быть номером 1, так что давайте сделаем это», – сказал президент ФИФА .

«Чемпионат мира – это 104 Супербоула за месяц, по 3 в день. Так может быть каждую неделю, если вы сделаете лучшую лигу в мире». Инфантино о развитии футбола в США