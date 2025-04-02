«Чемпионат мира – это 104 Супербоула за месяц, по 3 в день. Так может быть каждую неделю, если вы сделаете лучшую лигу в мире». Инфантино о развитии футбола в США
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
«Эффект будет глобальным. Супербоул, который является фантастическим событием, собирает – сколько? – 120-130 миллионов зрителей; чемпионат мира – шесть миллиардов зрителей?
Чемпионат мира – это 104 Супербоула за один месяц. Это три Супербоула в день. Это начнется на чемпионате мира и может происходить каждую неделю, если вы сделаете лучшую лигу в мире.
Работа, которая была проделана МЛС в Соединенных Штатах и Канаде, работа с академиями, которая была предложена, по-настоящему впечатляет. У вас хорошая сборная, у вас хорошие игроки, у вас также просто фантастический тренер – Маурисио Почеттино. Эти игроки сейчас выступают за лучшие клубы мира – или Европы, если хотите, – и это видят во всем мире.
В сочетании с тем фактом, что чемпионат мира будет проходить у вас дома, это довольно взрывоопасная смесь, не так ли?» – сказал президент ФИФА.
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