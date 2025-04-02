Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем» на 2 года. Клуб уверен в соглашении (Санти Ауна)

Мохамед Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем».

По информации инсайдера Санти Ауны, египтянин останется в мерсисайдском клубе.

Утверждается, что вингер очень близок к подписанию двухлетнего контракта с «красными». Подробности о зарплате пока не разглашаются, но Салах получит сумму, соответствующую его пожеланиям.

Стороны близки к достижению полного соглашения, в настоящее время прорабатываются некоторые детали. «Ливерпуль » теперь уверен в сделке, подчеркивает Ауна.