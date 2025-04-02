Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем» на 2 года. Клуб уверен в соглашении (Санти Ауна)
Мохамед Салах близок к продлению контракта с «Ливерпулем».
По информации инсайдера Санти Ауны, египтянин останется в мерсисайдском клубе.
Утверждается, что вингер очень близок к подписанию двухлетнего контракта с «красными». Подробности о зарплате пока не разглашаются, но Салах получит сумму, соответствующую его пожеланиям.
Стороны близки к достижению полного соглашения, в настоящее время прорабатываются некоторые детали. «Ливерпуль» теперь уверен в сделке, подчеркивает Ауна.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Санти Ауны
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