«Краснодар» увеличил шансы на победу в РПЛ до 53,9%, у «Зенита» они тоже выросли – 32%, у «Спартака» – снизились до 11% (Opta)
Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным претендентом на победу в РПЛ.
Суперкомпьютер подсчитал, что после 22-го тура шансы «быков» на чемпионство в Мир РПЛ составляют 53,9%, что на 6,6% выше, чем туром ранее.
«Зенит» увеличил вероятность победы с 28,7 до 32%. Шансы «Спартака» снизились на 7,7% после ничьей с «Ахматом» (0:0), и составляют 11%.
Шансы на титул также остаются у «Динамо» (1,7%), ЦСКА (1,1%) и «Локомотива» (0,4%).
Основные претенденты на прямой вылет из РПЛ – «Оренбург» (93,9%) и «Факел» (70,1%).
Фото: t.me/optarussia
«Зенит» примет «Краснодар» 13 апреля, «Спартак» сыграет с ЦСКА 26-го. Опубликовано расписание 24-30-го туров РПЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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