«Краснодар» увеличил шансы на победу в РПЛ до 53,9%, у «Зенита» они тоже выросли – 32%, у «Спартака» – снизились до 11% (Opta)

Суперкомпьютер Opta считает «Краснодар» главным претендентом на победу в РПЛ.

Суперкомпьютер подсчитал, что после 22-го тура шансы «быков» на чемпионство в Мир РПЛ составляют 53,9%, что на 6,6% выше , чем туром ранее.

«Зенит » увеличил вероятность победы с 28,7 до 32%. Шансы «Спартака » снизились на 7,7% после ничьей с «Ахматом» (0:0), и составляют 11%.

Шансы на титул также остаются у «Динамо » (1,7%), ЦСКА (1,1%) и «Локомотива » (0,4%).

Основные претенденты на прямой вылет из РПЛ – «Оренбург » (93,9%) и «Факел » (70,1%).

Фото: t.me/optarussia

«Зенит» примет «Краснодар» 13 апреля, «Спартак» сыграет с ЦСКА 26-го. Опубликовано расписание 24-30-го туров РПЛ