«Краснодар» выиграет РПЛ с вероятностью 47,3%. Шансы «Зенита» – 28,7%, «Спартака» – 18,7% (Opta)

«Краснодар» – главный претендент на победу в Мир РПЛ, показал суперкомпьютер.

Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после 21-го тура шансы «быков» на завоевание чемпионства составляют 47,3%.

Вероятностью чемпионства «Спартака » оценивается в 18,7%, «Зенита » – в 28,7%.

Шансы на титул также остаются у «Локомотива » (3,1%), «Динамо » (1,4%) и ЦСКА (0,8%).

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