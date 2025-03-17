«Краснодар» выиграет РПЛ с вероятностью 47,3%. Шансы «Зенита» – 28,7%, «Спартака» – 18,7% (Opta)
«Краснодар» – главный претендент на победу в Мир РПЛ, показал суперкомпьютер.
Суперкомпьютер Opta подсчитал, что после 21-го тура шансы «быков» на завоевание чемпионства составляют 47,3%.
Вероятностью чемпионства «Спартака» оценивается в 18,7%, «Зенита» – в 28,7%.
Шансы на титул также остаются у «Локомотива» (3,1%), «Динамо» (1,4%) и ЦСКА (0,8%).
Изображение: https://t.me/optarussia/
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Opta Sports
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