Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» 2-й раз подряд – на матч с «Дюнкерком» в 1/2 финала Кубка Франции. Вратарь проведет 14-ю игру за парижан
Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» второй раз подряд.
Российский вратарь выйдет на игру против «Дюнкерка» в полуфинале Кубка Франции с первых минут.
29 марта Сафонов отыграл весь матч против «Сент-Этьена» в Лиге 1 (6:1).
Сегодня 26-летний голкипер проведет 14-ю игру за парижскую команду. В этом сезоне он пропустил 8 голов и 6 раз сыграл на ноль.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «ПСЖ»
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