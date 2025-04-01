Сафонов выйдет в старте «ПСЖ» 2-й раз подряд – на матч с «Дюнкерком» в 1/2 финала Кубка Франции. Вратарь проведет 14-ю игру за парижан

Матвей Сафонов попал в стартовый состав «ПСЖ» второй раз подряд.

Российский вратарь выйдет на игру против «Дюнкерка » в полуфинале Кубка Франции с первых минут.

29 марта Сафонов отыграл весь матч против «Сент-Этьена» в Лиге 1 (6:1).

Сегодня 26-летний голкипер проведет 14-ю игру за парижскую команду. В этом сезоне он пропустил 8 голов и 6 раз сыграл на ноль.