Дюков о возвращении России: «Мы должны играть с флагом и гимном, на территории РФ. Почему мы должны выступать на нейтральных полях?»

Глава РФС заявил, что Россия должна играть с флагом и гимном на своей территории.

– В каких странах наша сборная или клубы могли бы играть матчи на нейтральных полях в случае возвращения, если такое условие будет выдвинуто?

– Мы должны играть с флагом и гимном, на территории России. Почему мы должны играть на нейтральных полях?

– То есть такой вариант невозможен?

– Никогда не говори «никогда». Но наша позиция такова, что мы должны официальные матчи играть в России, – сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков .

Сборные России и клубы РФ отстранены от международных соревнований с 2022 года.