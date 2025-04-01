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Дюков о возвращении России: «Мы должны играть с флагом и гимном, на территории РФ. Почему мы должны выступать на нейтральных полях?»

Глава РФС заявил, что Россия должна играть с флагом и гимном на своей территории.

– В каких странах наша сборная или клубы могли бы играть матчи на нейтральных полях в случае возвращения, если такое условие будет выдвинуто?

– Мы должны играть с флагом и гимном, на территории России. Почему мы должны играть на нейтральных полях?

– То есть такой вариант невозможен?

– Никогда не говори «никогда». Но наша позиция такова, что мы должны официальные матчи играть в России, – сказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

Сборные России и клубы РФ отстранены от международных соревнований с 2022 года.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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отстранение и возвращение России
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