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  • Канчельскис о штрафах Кокорина на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД: «Может, он не знал и не виноват – сейчас многое меняется. Если превышал скорость, то это его жизнь, его проблемы. Не надо осуждать»
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Канчельскис о штрафах Кокорина на 1,6 млн рублей за нарушения ПДД: «Может, он не знал и не виноват – сейчас многое меняется. Если превышал скорость, то это его жизнь, его проблемы. Не надо осуждать»

Канчельскис вступился за Кокорина на фоне крупных штрафов за нарушения ПДД.

Ранее стало известно, что Александра Кокорина оштрафовали более чем на 1,6 млн рублей (1511 взысканий) за нарушения ПДД в Москве с 2021 года. Кроме того, форвард, играющий сейчас за кипрский «Арис», показал неприличный жест, проезжая со скоростью 152 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

«Мало ли, какие бывают ситуации. Штрафы бывают разные, может, припарковался не там. Сейчас много в дорожных правилах меняется. Может быть, Кокорин не знал, может, он не виноват.

Ну, превысил скорость, у всех бывает, когда мы спешим. Ситуации разные бывают, может, он торопился куда-то, опаздывал на встречу или еще какие-то причины. Его штрафуют, но он же исправно платит штрафы. Если превышал скорость, то это его жизнь, его проблемы. 

Не буду рассуждать, не повзрослел Кокорин или повзрослел. Если бы не было штрафов, то он повзрослел бы? При чем здесь штрафы и взросление?

Не надо его осуждать, это неправильно, мы не можем этого делать», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
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