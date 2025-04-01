Валерий Карпин: «Я в сборной, потому что есть надежда отобраться на Евро или ЧМ. Хочется закончить то, что было в Хорватии»
– Что вас держит в сборной?
– Надежда на то, что удастся поучаствовать в чемпионате Европы и мира, что это время настанет.
– Есть цель не уходить из команды, пока не представится возможность тренировать на крупном турнире?
– Что значит «не уйду из сборной»?
– Если вам доверит Александр Дюков.
– Так далеко не загадываю. Исхожу из той ситуации, что есть на данный момент, мы живем в этих реалиях.
Я в сборной, потому что присутствует надежда попробовать отобраться либо на Европу, либо на мир. Хочется закончить то, что было в Хорватии, так скажем, и дальше плей‑офф не продлилось, – сказал главный тренер сборной России.
В отборе ЧМ-2022 Россия должна была встретиться с Польшей в полуфинальном стыковом матче, однако поляки отказались играть из-за ситуации на Украине. В феврале 2022 года ФИФА отстранила Россию от участия в международных турнирах.
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