Саттон об «Арсенале» в ЛЧ: «Реал» – проходимый соперник, хоть и будет для всех фаворитом. Уверен в этом, как и в том, что они не обойдут «Ливерпуль» в АПЛ»

Крис Саттон считает, что «Арсенал» способен пройти «Реал» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в 1/4 финала турнира, матчи пройдут 8 и 16 апреля.

«Думаю, болельщики «Арсенала» хватаются за соломинку, если думают, что команда все еще в борьбе за титул [чемпионов Англии].

Они сосредоточатся на «Реале » – считаю, для «Арсенала » это вполне проходимый соперник. Вероятно, все будут считать «Реал» фаворитом, ведь у них в распоряжении множество талантливых игроков, но «Арсеналу» по силам обыграть «Мадрид» в двухматчевом противостоянии.

Я уверен в этом, как и в том, что они не смогут обойти «Ливерпуль » на данном этапе», – сказал экс-форвард «Челси».