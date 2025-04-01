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  • Саттон об «Арсенале» в ЛЧ: «Реал» – проходимый соперник, хоть и будет для всех фаворитом. Уверен в этом, как и в том, что они не обойдут «Ливерпуль» в АПЛ»
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Саттон об «Арсенале» в ЛЧ: «Реал» – проходимый соперник, хоть и будет для всех фаворитом. Уверен в этом, как и в том, что они не обойдут «Ливерпуль» в АПЛ»

Крис Саттон считает, что «Арсенал» способен пройти «Реал» в Лиге чемпионов.

Команды встретятся в 1/4 финала турнира, матчи пройдут 8 и 16 апреля.

«Думаю, болельщики «Арсенала» хватаются за соломинку, если думают, что команда все еще в борьбе за титул [чемпионов Англии].

Они сосредоточатся на «Реале» – считаю, для «Арсенала» это вполне проходимый соперник. Вероятно, все будут считать «Реал» фаворитом, ведь у них в распоряжении множество талантливых игроков, но «Арсеналу» по силам обыграть «Мадрид» в двухматчевом противостоянии.

Я уверен в этом, как и в том, что они не смогут обойти «Ливерпуль» на данном этапе», – сказал экс-форвард «Челси».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Daily Mail
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