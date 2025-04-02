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Кубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Интера»

В Кубке Италии проходят первые матчи 1/2 финала.

Во вторник «Эмполи» разгромил «Болонью» (3:0). 

В среду «Милан» и «Интер» сойдутся в дерби. 

Ответные матчи состоятся 23 и 24 апреля. 

Кубок Италии

1/2 финала

Первые матчи

Кубок. Полуфинал
2 апреля 19:00, Сан-Сиро
Милан
Не начался
-xG-
Интер
Кубок. Полуфинал
1 апреля 19:00, Карло Кастеллани
Эмполи
Завершен
0 - 3
-xG-
Болонья
Матч окончен
82’
Ндойе   Эбишер
82’
Фройлер   Домингес
Фаццини   Грасси
76’
75’
Одгор   Фаббиан
75’
Орсолини   Камбьяги
66’
Калабрия   Хольм
Марьянуччи   Гогличидзе
62’
Сольбаккен   Эспозито
62’
51’
  Даллинга
Тосто   Пеццелла
46’
Баччи   Самбия
46’
2тайм
Перерыв
29’
  Даллинга
23’
  Орсолини
Эмполи
Сегетти, Какаче, Тосто, Марьянуччи, Де Шильо, Фаццини, Баччи, Коваленко, Джаси, Коломбо, Сольбаккен, Васкес, Бранколини, Гогличидзе, Пеццелла, Самбия, Вити, Эбуэхи, Грасси, Куаме, Конате, Эспозито
Запасные: Куаме, Эспозито, Самбия, Вити, Конате, Пеццелла, Васкес, Бранколини, Гогличидзе, Эбуэхи, Грасси
1тайм
Болонья:
Скорупски, Миранда, Лукуми, Бекема, Калабрия, Фергюсон, Фройлер, Ндойе, Одгор, Орсолини, Даллинга, Баньолини, Равалья, Хольм, Эрлич, Казале, Ликояннис, Де Сильвестри, Моро, Эль-Аззузи, Побега, Эбишер, Фаббиан, Камбьяги, Домингес, Педрола
Запасные: Куаме, Эспозито, Самбия, Вити, Конате, Пеццелла, Васкес, Бранколини, Гогличидзе, Эбуэхи, Грасси
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Италии

Статистика Кубка Италии

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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logoБолонья
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