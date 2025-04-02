Матч окончен
Кубок Италии. 1/2 финала. «Милан» против «Интера»
В Кубке Италии проходят первые матчи 1/2 финала.
Во вторник «Эмполи» разгромил «Болонью» (3:0).
В среду «Милан» и «Интер» сойдутся в дерби.
Ответные матчи состоятся 23 и 24 апреля.
1/2 финала
Первые матчи
Кубок. Полуфинал
1 апреля 19:00, Карло Кастеллани
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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