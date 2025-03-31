Мбаппе об игре за «Реал»: «У меня была мечта, которая стала реальностью. Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других. Хочу выиграть Ла Лигу, ЛЧ и все возможные трофеи»

Килиан Мбаппе рассказал, что счастлив играть за «Реал».

«Все, чего я хотел, – это играть здесь, на «Бернабеу», в этой футболке. Чтобы все болельщики скандировали мое имя. Забивать голы. Быть счастливым.

Я начинал как болельщик Зизу и «Галактикос». Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других.

Мои родители очень много сделали для меня за эти годы и сыграли очень важную роль в моем пути. У меня была мечта, которая позже стала целью, а теперь стала реальностью. Я хочу выиграть Ла Лигу , Лигу чемпионов и все возможные трофеи с «Реалом ».

По моему лицу всегда видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив», – сказал нападающий «Реала» в интервью La Sexta.