Мбаппе об игре за «Реал»: «У меня была мечта, которая стала реальностью. Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других. Хочу выиграть Ла Лигу, ЛЧ и все возможные трофеи»
Килиан Мбаппе рассказал, что счастлив играть за «Реал».
«Все, чего я хотел, – это играть здесь, на «Бернабеу», в этой футболке. Чтобы все болельщики скандировали мое имя. Забивать голы. Быть счастливым.
Я начинал как болельщик Зизу и «Галактикос». Это лучший клуб мира, и у него есть аура, которой нет у других.
Мои родители очень много сделали для меня за эти годы и сыграли очень важную роль в моем пути. У меня была мечта, которая позже стала целью, а теперь стала реальностью. Я хочу выиграть Ла Лигу, Лигу чемпионов и все возможные трофеи с «Реалом».
По моему лицу всегда видно, счастлив я или нет, и сейчас я счастлив. Очень счастлив», – сказал нападающий «Реала» в интервью La Sexta.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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