  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Станкович о ничьей с «Ахматом»: «Судейство было похоже на волейбол. «Спартак» создал четыре стопроцентных момента, когда их не реализовываешь, уезжаешь домой с 0:0»
80

Станкович о ничьей с «Ахматом»: «Судейство было похоже на волейбол. «Спартак» создал четыре стопроцентных момента, когда их не реализовываешь, уезжаешь домой с 0:0»

Деян Станкович остался недоволен судейством в матче с «Ахматом» (0:0).

Не показалось, что арбитр слишком часто свистел и из‑за этого было сложнее атаковать?

– Да, мне тоже показалось, что судейство было похоже на волейбол. Но никаких комментариев на этот счет давать неинтересно.

Все удивлены схемой. Почему такое решение?

 – Вы правильно заметили гибридность схемы, но я не видел проблем, связанных с этим решением. Были технические ошибки, это нормально. Соперник непростой, нам надо было отвечать на агрессию соперника.

Оценю игру Дуарте хорошо. Потом у него были проблемы с коленом, и мы решили его заменить. Выпустили Мангаша, но я не вижу проблемы в игре Дуарте.

К сожалению, ни в одном из двух матчей с «Ахматом» не смогли одержать победу. Мы создали четыре стопроцентных момента, когда ты их не реализовываешь, то уезжаешь домой со счетом 0:0, – сказал главный тренер «Спартака».

Главным арбитром матча Мир  РПЛ был Василий Казарцев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoсудьи
logoМатч ТВ
logoДеян Станкович
logoАлексис Дуарте
logoВасилий Казарцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» отстал от «Краснодара» на 5 очков за 8 туров до конца РПЛ
68сегодня, 15:40
«Спартак» потерял очки в матче с «Ахматом». 4 из 6 последних игр между этими командами закончились 0:0
6сегодня, 15:33
Главные новости
«Зенит» – «Рубин». 0:0 – Глушенков и Нино травмировались. Онлайн-трансляция
793 минуты назадLive
Кубок Англии. 1/4 финала. «Ман Сити» прошел «Борнмут», «Астон Вилла» разгромила «Престон»
899 минут назад
Хавбек «Ахмата» Уткин стал мусульманином. Россиянин поменял вероисповедание несколько месяцев назад (Sport Baza)
5218 минут назад
У Холанда 30 голов в сезоне за «Ман Сити». Форвард забил «Борнмуту» в Кубке Англии
621 минуту назад
Откуда вы следите за РПЛ? Отмечайтесь на общей карте болельщиков!
33 минуты назадСпецпроект
Флик о 4:1 с «Жироной»: «Барса» взяла три очка, это самое важное. Левандовски играет ключевую роль в этом сезоне»
2138 минут назад
Станкович о 0:0 с «Ахматом»: «Есть сожаление – «Спартак» бы победил, реализуй мы хоть один момент. Ливай может намного лучше»
2538 минут назад
«Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Борнмут» – 2:1. Холанд и Мармуш забили с пасов О’Райли
1042 минуты назад
Нино заменили на 14-й минуте матча с «Рубином» из-за столкновения головами с Вуячичем. Защитник «Зенита» пытался продолжить игру, но не смог
642 минуты назад
«Барса» одержала 20 разгромных побед в сезоне, включая две над «Реалом». Команда Флика забила 139 голов за 45 матчей
3449 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии в 7-й раз подряд
26 минут назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд обыграла «Майнц», «Фрайбург» уступил «Униону»
2210 минут назад
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева обыграл «Нант», «Лилль» принимает «Ланс»
4318 минут назад
«Зенит» поздравил Орлова с 80-летием. Комментатору вручили подарок и цветы перед матчем с «Рубином»
1427 минут назадФото
Левандовски первым после Месси забил 25+ голов в первых 28 матчах сезона Ла Лиги. У Лионеля было 29 голов 6 лет назад
550 минут назад
«Интер» – «Удинезе». 2:0 – Арнаутович и Фраттези забили с пасов Димарко. Онлайн-трансляция
4сегодня, 16:31Live
Ташуев о 0:0 со «Спартаком»: «Ахмат» не уступал лидеру и боролся за инициативу до конца. Закономерный результат»
4сегодня, 16:29
Первая лига. «Урал» и «Сокол» голов не забили, «Торпедо» победило «Арсенал», «Балтика» принимает «Чайку»
12сегодня, 16:01Live
Чемпионат Греции, плей-офф. ПАОК с Оздоевым вернулся с 0:2 от АЕК. Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
сегодня, 16:00Видео
Даса с большой вероятностью покинет «Динамо» летом свободным агентом. С защитником не планируют продлевать контракт (Sport24)
10сегодня, 15:56