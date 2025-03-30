Станкович о ничьей с «Ахматом»: «Судейство было похоже на волейбол. «Спартак» создал четыре стопроцентных момента, когда их не реализовываешь, уезжаешь домой с 0:0»
– Не показалось, что арбитр слишком часто свистел и из‑за этого было сложнее атаковать?
– Да, мне тоже показалось, что судейство было похоже на волейбол. Но никаких комментариев на этот счет давать неинтересно.
– Все удивлены схемой. Почему такое решение?
– Вы правильно заметили гибридность схемы, но я не видел проблем, связанных с этим решением. Были технические ошибки, это нормально. Соперник непростой, нам надо было отвечать на агрессию соперника.
Оценю игру Дуарте хорошо. Потом у него были проблемы с коленом, и мы решили его заменить. Выпустили Мангаша, но я не вижу проблемы в игре Дуарте.
К сожалению, ни в одном из двух матчей с «Ахматом» не смогли одержать победу. Мы создали четыре стопроцентных момента, когда ты их не реализовываешь, то уезжаешь домой со счетом 0:0, – сказал главный тренер «Спартака».
Главным арбитром матча Мир РПЛ был Василий Казарцев.
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