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Глава РПЛ Алаев о матче «Спартак» – «Зенит»: «До сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный»

Александр Алаев не уверен, что второй гол «Спартака» «Зениту» был правомерным.

«Спартак» дома обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 21-го тура Мир РПЛ. Полузащитник Кристофер Мартинс забил победный гол москвичей на 90-й минуте. Главный арбитр матча Сергей Иванов засчитал взятие ворот после проверки ВАР на предмет возможного офсайда.

ЭСК РФС поддержала решение Иванова засчитать второй гол Мартинса». «Зенит» выложил видео с разбором гола, утверждая, что был офсайд, однако линии были начерчены не в момент касания Даниила Денисова, отдавшего голевой пас. Позже клуб из Санкт-Петербурга опубликовал раскадровку видео второго гола «Спартака» и завил: «Специально для Фом-неверующих. В материале «Черный день ВАР» использована линия, проведенная в момент паса на Мартинса».

РФС в ответ выпустил видео, где с трех ракурсов показал отсутствие офсайда у Мартинса. 

Глава РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос, заметил ли он, что ЭСК стал чаще признавать ошибки. 

«Заметил. Это положительный момент.

Что до матча «Спартак» – «Зенит», до сих пор считаю, что гол Мартинса очень спорный. У меня нет ответа на это», – сказал Алаев. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
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