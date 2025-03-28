Глушенков о конфликтах в «Зените»: «Устал реагировать на бредни и сказки – все слушают, но не слышат. После «Спартака» все были расстроены, мы поговорили и перезагрузились»
Ранее сообщалось, что после игры со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (1:2) Глушенков перебил Сергея Семака во время речи в раздевалке, сказав ему: «Учись тренировать». Утверждалось, что Глушенков со словами «Чо-то холодно» ушел с недавней тренировки «Зенита».
Также в СМИ появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после игры зашел в раздевалку команды и высказал игрокам свое недовольство в жесткой и громкой форме.
– Последнее время вокруг «Зенита» было много странных слухов. Как реагировали?
– В целом уже устал об этом говорить, устал реагировать на эти бредни и сказки. Все слушают, но не слышат.
После игры со «Спартаком» все были расстроены. Мы перезагрузились, поговорили. Осталось девять туров. Будем показывать хорошую игру, – сказал хавбек «Зенита» Максим Глушенков.
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