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  • Глушенков о конфликтах в «Зените»: «Устал реагировать на бредни и сказки – все слушают, но не слышат. После «Спартака» все были расстроены, мы поговорили и перезагрузились»
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Глушенков о конфликтах в «Зените»: «Устал реагировать на бредни и сказки – все слушают, но не слышат. После «Спартака» все были расстроены, мы поговорили и перезагрузились»

Максим Глушенков назвал слухи о конфликтах в «Зените» бреднями и сказками.

Ранее сообщалось, что после игры со «Спартаком» в 21-м туре Мир РПЛ (1:2) Глушенков перебил Сергея Семака во время речи в раздевалке, сказав ему: «Учись тренировать». Утверждалось, что Глушенков со словами «Чо-то холодно» ушел с недавней тренировки «Зенита».

Также в СМИ появилась информация, что председатель правления «Зенита» Александр Медведев после игры зашел в раздевалку команды и высказал игрокам свое недовольство в жесткой и громкой форме.

– Последнее время вокруг «Зенита» было много странных слухов. Как реагировали?

– В целом уже устал об этом говорить, устал реагировать на эти бредни и сказки. Все слушают, но не слышат.

После игры со «Спартаком» все были расстроены. Мы перезагрузились, поговорили. Осталось девять туров. Будем показывать хорошую игру, – сказал хавбек «Зенита» Максим Глушенков.

«Глушенков выглядит нарциссом. Кантона и Бест тоже ими были, но они выступали на другом уровне и играли на команду!» Орлов о хавбеке «Зенита»

«Журналисты пытаются раскачать лодку «Зенита», ищут в темной комнате черную кошку. Уверен, клуб закроется от прессы, будут только точечные интервью». Стрепетов о скандалах

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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