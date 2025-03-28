Марадона мог агонизировать до 12 часов перед смертью. Его сердце весило 503 грамма – вдвое больше нормы для взрослого человека

Диего Марадона мог долго находиться в агонии перед смертью.

Об этом заявил судмедэксперт Карлос Маурисио Кассинелли – один из экспертов, готовивших отчет о вскрытии тела экс-футболиста.

Чемпион мира 1986 года в составе сборной Аргентины ушел из жизни в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет. Причиной смерти экс-игрока «Бока Хуниорс », «Барселоны» и «Наполи » назвали остановку сердца, однако вскрытие показало, что Марадона умер в результате вторичного острого отека легких и обострившейся хронической сердечной недостаточности.

«Сердце весило 503 грамма – в два раза больше нормы для взрослого человека. Оно было полностью покрыто жиром. Увеличение веса [сердца] было вызвано избыточным весом, в нем было много жира, и оно было увеличено в размерах. У него была дилатационная кардиомиопатия.

В его сердце образовался тромб, что означает агонию. Пациент был в агонии перед смертью. Эти сгустки появляются лишь в этом случае. Они были красноватого цвета.

Марадона не должен был проходить никаких обследований, по крайней мере, до 12:30 утра 25 ноября. Он мог испытывать агонию в течение 12 часов», – сказал Касинелли.

В Аргентине начался суд по делу о смерти Марадоны. Семерых медработников обвиняют в умышленном убийстве – им грозит от 8 до 25 лет тюрьмы