Глушенков критически высказался о своей тактической роли в «Зените».

Ранее полузащитник «Зенита » поделился впечатлениями от игры за сборную России: «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому».

– Правильно ли я понял из твоей цитаты выше, что до игры за сборную ты этой весной удовольствия на поле не получал?

– Именно от своей игры, и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле.

– Вряд ли ты мог получить удовольствие в матче со «Спартаком».

– Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком » я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру, – заявил Максим Глушенков .