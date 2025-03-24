Максим Глушенков: «Со «Спартаком» я четко выполнял задачу. Тренеры «Зенита» были недовольны тем, как я это делал с «Факелом» – хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза»
Ранее полузащитник «Зенита» поделился впечатлениями от игры за сборную России: «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому».
– Правильно ли я понял из твоей цитаты выше, что до игры за сборную ты этой весной удовольствия на поле не получал?
– Именно от своей игры, и если не брать во внимание соперника. И, самое главное, от своей роли на поле.
– Вряд ли ты мог получить удовольствие в матче со «Спартаком».
– Со «Спартаком» я четко выполнял поставленную передо мной задачу. Потому что, когда меня поменяли с «Факелом», в тренерском штабе были недовольны именно тем, как я выполнял задачу, и со «Спартаком» я хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза за всю игру, – заявил Максим Глушенков.
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