Глушенков о матче с Гренадой: «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому»
Сборная России победила в товарищеской игре со счетом 5:0. 25 марта команда проведет матч со сборной Замбии.
– Перед игрой с Замбией все сборники говорят о сопернике политкорректно. Мол, неважно, с кем играть, ведь ты играешь за национальную команду. А у тебя такой же настрой?
– Мы выходим и тренируем свои тактические действия, которые мы должны переносить из тренировок в игры, вот и все. Поэтому не так уж и важно, с кем играть: с Замбией, Гренадой или с кем-то еще.
– С мотивацией проблем не будет?
– В этом и мотивация, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс – порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России. А что еще?
– Просто по первому матчу казалось, что Гренаду немного недооценили. Все ждали снова 10:0 или чего-то подобного, а мы 15 минут не могли забить.
– Нет, такого не было. Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола.
Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал.
Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Я получал удовольствие от нашей игры, – сказал игрок «Зенита» и сборной России Максим Глушенков.
Максим Глушенков: «В этом году РПЛ может выиграть любой клуб из верхней части таблицы. «Зениту» нужно взбодриться»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий