Глушенков о матче с Гренадой: «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому»

Максим Глушенков получил удовольствие от матча против Гренады.

Сборная России победила в товарищеской игре со счетом 5:0. 25 марта команда проведет матч со сборной Замбии .

– Перед игрой с Замбией все сборники говорят о сопернике политкорректно. Мол, неважно, с кем играть, ведь ты играешь за национальную команду. А у тебя такой же настрой?

– Мы выходим и тренируем свои тактические действия, которые мы должны переносить из тренировок в игры, вот и все. Поэтому не так уж и важно, с кем играть: с Замбией, Гренадой или с кем-то еще.

– С мотивацией проблем не будет?

– В этом и мотивация, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс – порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России . А что еще?

– Просто по первому матчу казалось, что Гренаду немного недооценили. Все ждали снова 10:0 или чего-то подобного, а мы 15 минут не могли забить.

– Нет, такого не было. Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола.

Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал.

Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Я получал удовольствие от нашей игры, – сказал игрок «Зенита » и сборной России Максим Глушенков .

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