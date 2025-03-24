5

Квалификация ЧМ-2026. Англия примет Латвию, Польша против Мальты

В Европе пройдут матчи 2-го тура квалификации ЧМ-2026.

Сборная Англии примет Латвию, Польша сыграет дома с Мальтой.

Квалификация ЧМ-2026

Европа

2-й тур

Квалификация ЧМ. 2 тур
24 марта 17:00, стадион Дарюса и Гиренаса
Литва
Не начался
-xG-
Финляндия
Квалификация ЧМ. 2 тур
24 марта 19:45, Национальный стадион
Польша
Не начался
-xG-
Мальта
Квалификация ЧМ. 2 тур
24 марта 19:45, Билино Поле
Босния и Герцеговина
Не начался
-xG-
Кипр
Квалификация ЧМ. 2 тур
24 марта 19:45, Стадио Олимпико ди Серравалле
Сан-Марино
Не начался
-xG-
Румыния
Квалификация ЧМ. 2 тур
24 марта 19:45, Air Albania Stadium
Албания
Не начался
-xG-
Андорра
Квалификация ЧМ. 2 тур
24 марта 19:45, Уэмбли
Англия
Не начался
-xG-
Латвия

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы отбора ЧМ-2026

Статистика отбора ЧМ-2026

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoсборная Литвы по футболу
logoсборная Сан-Марино по футболу
logoСборная Финляндии по футболу
logoсборная Мальты по футболу
logoсборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoСборная Румынии по футболу
logoКвалификация ЧМ
logoсборная Кипра по футболу
logoСборная Польши по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoсборная Латвии по футболу
logoсборная Андорры по футболу
logoСборная Албании по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глушенков о критике: «Три игры забиваешь – говорят, достоин «Барселоны». Четыре не забьешь, а команда проиграет – будут поливать грязью. Не буду реагировать»
98 минут назад
Игонин о Глушенкове: «Надо меньше говорить и больше делать. Он сейчас не настолько эффективный, насколько был. Если нет голов, это могут быть отборы»
717 минут назад
Выведем Спортс’’ в топ – спецы поискового трафика, приходите к нам работать тимлидом SEO-команды!
18 минут назадВакансия
Гюлер поднес палец к губам перед Собослаи во время матча Турции и Венгрии, показывая тому быть тише. Доминик написал в соцсетях «1088» – столько минут Арда сыграл за «Реал» в сезоне
3432 минуты назад
Новая Зеландия вышла на ЧМ-2026, победив Новую Каледонию в финале отбора. Команда в 3-й раз в истории сыграет на турнире
2833 минуты назад
Ямаль приспустил шорты, празднуя гол Нидерландам. Так вингер Испании ответил ван дер Варту, критиковавшему его за это
3148 минут назадФото
Максим Глушенков: «Со «Спартаком» я четко выполнял задачу. Тренеры «Зенита» были недовольны тем, как я это делал с «Факелом» – хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза»
6952 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о ковиде: «Кто-то помог вирусу. Наверное, были установки, но все пошло не по плану. Он вылетел из пробирки и начал жить своей жизнью»
1953 минуты назад
Глушенков о матче с Гренадой: «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому»
26сегодня, 08:12
Максим Глушенков: «В этом году РПЛ может выиграть любой клуб из верхней части таблицы. «Зениту» нужно взбодриться»
22сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Джесси Лингард: «Руни сказал: «Не покупай первую машину, пока не сыграешь 50 матчей». Я сыграл, приехал на Range Rover, припарковался, и Уэйн такой: «Уже сыграл 50 игр?»
223 минуты назад
Первая лига. «Урал» против «Арсенала»
29сегодня, 08:07
Козлов о праздновании гола Колумбии U20: «Посмотрели видосы. Кажется, так делал Фримпонг. Нам понравилось — сделали»
1сегодня, 07:57
Тринкау о дубле Дании: «Нужно чаще бить по воротам. У меня это хорошо получается»
3сегодня, 07:29
Осипенко об уходе Карпина из «Ростова»: «Он давно говорил, что устал. Нормально пережили, тем более помощник остался, почти ничего не поменялось»
1сегодня, 06:53
Защитник Замбии: «Россия — серьезная сборная. Рад сыграть против такой великой нации. Мы в отличной форме»
1сегодня, 06:38
Англия – Латвия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00
Карпин о том, кто самый универсальный игрок сборной России: «Не задумывался об этом. Сильянов, наверное»
3сегодня, 05:50
Круговой о неформальном лидере сборной: «Все могут по чуть-чуть, но Дзюбу превзойти невозможно. Его не хватает»
2сегодня, 04:59
Осипенко о сборной Замбии: «Будет непросто. У них быстрые фланговые игроки и здоровые нападающие»
8сегодня, 04:03