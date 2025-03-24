Квалификация ЧМ-2026. Англия примет Латвию, Польша против Мальты
В Европе пройдут матчи 2-го тура квалификации ЧМ-2026.
Сборная Англии примет Латвию, Польша сыграет дома с Мальтой.
Квалификация ЧМ-2026
Европа
2-й тур
24 марта 17:00, стадион Дарюса и Гиренаса
24 марта 19:45, Национальный стадион
24 марта 19:45, Билино Поле
Не начался
-xG-
24 марта 19:45, Стадио Олимпико ди Серравалле
Не начался
-xG-
24 марта 19:45, Air Albania Stadium
24 марта 19:45, Уэмбли
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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