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  • Промес принял ислам. Экс-хавбек «Спартака» решил сменить религию после ареста в ОАЭ в марте 2024-го (Mash)
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Промес принял ислам. Экс-хавбек «Спартака» решил сменить религию после ареста в ОАЭ в марте 2024-го (Mash)

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес принял ислам.

По данным Mash, полузащитник пошел на этот шаг после истечения контракта с московским клубом. Утверждается, что Промес принял решение обратиться в новую религию после ареста в ОАЭ в марте 2024 года, желая изменить свою жизнь на фоне уголовного преследования в Нидерландах.

Сообщается, что Промес принял ислам в мечети, прочитав шахаду – символ веры – при свидетелях. Футболист взял себе имя Мохамед.

С сентября 2024 года Промес выступает за «Юнайтед» из Дубая.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mash
logoКвинси Промес
религия
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