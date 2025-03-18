Промес принял ислам. Экс-хавбек «Спартака» решил сменить религию после ареста в ОАЭ в марте 2024-го (Mash)

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес принял ислам.

По данным Mash, полузащитник пошел на этот шаг после истечения контракта с московским клубом. Утверждается, что Промес принял решение обратиться в новую религию после ареста в ОАЭ в марте 2024 года, желая изменить свою жизнь на фоне уголовного преследования в Нидерландах.

Сообщается, что Промес принял ислам в мечети, прочитав шахаду – символ веры – при свидетелях. Футболист взял себе имя Мохамед.

С сентября 2024 года Промес выступает за «Юнайтед» из Дубая.