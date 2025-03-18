Промес принял ислам. Экс-хавбек «Спартака» решил сменить религию после ареста в ОАЭ в марте 2024-го (Mash)
Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес принял ислам.
По данным Mash, полузащитник пошел на этот шаг после истечения контракта с московским клубом. Утверждается, что Промес принял решение обратиться в новую религию после ареста в ОАЭ в марте 2024 года, желая изменить свою жизнь на фоне уголовного преследования в Нидерландах.
Сообщается, что Промес принял ислам в мечети, прочитав шахаду – символ веры – при свидетелях. Футболист взял себе имя Мохамед.
С сентября 2024 года Промес выступает за «Юнайтед» из Дубая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mash
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