Чернов о возможном чемпионстве «Спартака»: «Даже глупо такое говорить. Ребята хотят максимально выкладываться и делать работу»
Никита Чернов оценил разговоры о возможном чемпионстве «Спартака».
Команда тренера Деяна Станковича находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ, набрав 43 очка в 21 матче. «Спартак» опережает «Зенит» (43 балла) по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар», набравший 46 очков.
«О чемпионстве внутри команды не говорят. Еще играть девять туров. Даже глупо такое говорить.
Все постоянно говорят о чемпионстве «Спартака». Думаю, что все ребята просто хотят максимально выкладываться и делать свою работу.
А там уже посмотрим в конце, что будет в итоге», – сказал защитник «Спартака» Никита Чернов.
Первый матч после паузы на игры сборных «Спартак» проведет 30 марта – против «Ахмата» на выезде. 6 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в гостях.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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