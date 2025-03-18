Чернов о возможном чемпионстве «Спартака»: «Даже глупо такое говорить. Ребята хотят максимально выкладываться и делать работу»

Никита Чернов оценил разговоры о возможном чемпионстве «Спартака».

Команда тренера Деяна Станковича находится на второй позиции в таблице Мир РПЛ , набрав 43 очка в 21 матче. «Спартак» опережает «Зенит» (43 балла) по дополнительным показателям. Лидирует «Краснодар», набравший 46 очков.

«О чемпионстве внутри команды не говорят. Еще играть девять туров. Даже глупо такое говорить.

Все постоянно говорят о чемпионстве «Спартака». Думаю, что все ребята просто хотят максимально выкладываться и делать свою работу.

А там уже посмотрим в конце, что будет в итоге», – сказал защитник «Спартака » Никита Чернов .

Первый матч после паузы на игры сборных «Спартак» проведет 30 марта – против «Ахмата» на выезде. 6 апреля москвичи сыграют с «Ростовом» в гостях.