«Ливерпуль» интересуется Фримпонгом из «Байера» и Кнауффом из «Айнтрахта»

«Ливерпуль» проявляет интерес к двум футболистам из Бундеслиги.

Английскому клубу интересны Джереми Фримпонг из «Байера » и Ансгар Кнауфф из «Айнтрахта », об этом сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.

Отмечается, что мерсисайдцы находятся в постоянном контакте с футболистом клуба из Леверкузена. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне Джереми Фримпонг забил 4 гола и сделал 5 передач в 26 матчах Бундеслиги.

Трансферная стоимость Кнауффа может составить 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 5 передач в 24 матчах Бундеслиги.