«Ливерпуль» интересуется Фримпонгом из «Байера» и Кнауффом из «Айнтрахта»
«Ливерпуль» проявляет интерес к двум футболистам из Бундеслиги.
Английскому клубу интересны Джереми Фримпонг из «Байера» и Ансгар Кнауфф из «Айнтрахта», об этом сообщает Get Football News Germany со ссылкой на Bild.
Отмечается, что мерсисайдцы находятся в постоянном контакте с футболистом клуба из Леверкузена. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро. В этом сезоне Джереми Фримпонг забил 4 гола и сделал 5 передач в 26 матчах Бундеслиги.
Трансферная стоимость Кнауффа может составить 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне вингер забил 1 гол и сделал 5 передач в 24 матчах Бундеслиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Get Football News Germany
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