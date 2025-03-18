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Егор Титов: «Мартинс – один из сильнейших опорников РПЛ. «Спартак» является претендентом номер один на чемпионство по такой игре»

Егор Титов назвал Кристофера Мартинса одним из сильнейших опорников РПЛ.

Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче против «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ.

«Герой. Он был везде. Я уже как-то отмечал, что это один из лучших игроков в РПЛ – бокс-ту-бокс. И он добегает не только до штрафной соперника, а еще и вбегает в нее! Это огромный плюс в его игре.

Поэтому, когда пошли слухи о том, что «Спартак» может продать хавбека, я, не скрою, расстроился. Для меня Мартинс – действительно один из сильнейших опорников нашей лиги, который, помимо разрушения, еще нацелен и на голы. Как следствие – победный мяч в его исполнении.

Да, кому-то показалось, что был офсайд. Но, слава Богу, гол засчитали. Все решили буквально миллиметры.

Это стало наградой за огромную работу всей команды, за то, что она собралась решающий момент.

Вот по такой игре «Спартак» сейчас является претендентом номер один на чемпионство. Теперь главное – не оступиться в матчах с командами, которые идут ниже.

Посмотрим, готовы ли подопечные Станковича на длинной дистанции действовать так же интенсивно и стабильно, побеждать на классе», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoКристофер Мартинс Перейра
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