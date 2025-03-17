Фофана о расизме после 0:1 от «Арсенала»: «Это не просто игра, когда некоторые думают, что цвет кожи превозносит их над другими. Глупость и жестокость больше не скрываются»

Игрок «Челси» Фофана призвал бороться с расизмом после оскорблений в его адрес.

Защитник «Челси » подвергся оскорблениям в интернете после поражения (0:1) в 29-м туре АПЛ . Клуб осудил поведение болельщиков.

«2025 год, глупость и жестокость больше не скрываются.

Это не просто футбол и не просто «игра», когда некоторые считают, будто их цвет кожи превозносит их над другими.

Пришло время все изменить, платформам пора принять меры, а всем остальным взять на себя ответственность», – написал Уэсли Фофана в сторис инстаграма.