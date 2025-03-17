Фофана о расизме после 0:1 от «Арсенала»: «Это не просто игра, когда некоторые думают, что цвет кожи превозносит их над другими. Глупость и жестокость больше не скрываются»
Игрок «Челси» Фофана призвал бороться с расизмом после оскорблений в его адрес.
Защитник «Челси» подвергся оскорблениям в интернете после поражения (0:1) в 29-м туре АПЛ. Клуб осудил поведение болельщиков.
«2025 год, глупость и жестокость больше не скрываются.
Это не просто футбол и не просто «игра», когда некоторые считают, будто их цвет кожи превозносит их над другими.
Пришло время все изменить, платформам пора принять меры, а всем остальным взять на себя ответственность», – написал Уэсли Фофана в сторис инстаграма.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Уэсли Фофана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости