Гасперини о 0:2 с «Интером»: «В таких матчах важны детали, удаление Эдерсона все испортило. «Аталанте» противостояла одна из лучших команд Европы и мира, нам стоит гордиться своим выступлением»

Джан Пьеро Гасперини недоволен судейством в матче с «Интером».

Вчера «Аталанта » уступила со счетом 0:2 в 29-м туре Серии А.

На 81-й минуте команда из Бергамо осталась в меньшинстве – Эдерсон был удален на 81-й минуте, получив две желтые в одном эпизоде за споры с судьей и саркастические аплодисменты. На 88-й минуте красную карточку получил Гасперини . Защитник «Интера » Алессандро Бастони получил вторую желтую на 95-й минуте и также был удален.

«В первом тайме мы играли очень хорошо, но одному болельщику стало плохо, и игра была приостановлена для обеих команд. Конечно, это не может быть служить оправданием. Нам не повезло. Надеюсь, с болельщиком все в порядке, но нам следовало быть более сосредоточенными.

Когда игры настолько сбалансированы, значение могут иметь детали. У нас была похожая проблема в матче с «Интером» за Суперкубок Италии – очевидно, они лучше нас в таких ситуациях и могут изменить баланс сил в матче. С другой стороны, у нас было гораздо больше времени для игры, и было абсурдно видеть, как красная карточка все испортила.

Теперь, когда у нас есть перерыв на сборные, мы должны найти в себе силы сыграть заключительные девять матчей наилучшим образом.

Мы ушли с поля ничуть не ослабленными, потому что нам противостояла одна из лучших команд Европы и мира. Мы играли мужественно, пытались бороться только за один результат. Тюрам пробили в штангу, в то время как мы тоже создавали моменты и блокировали их усилия. «Аталанте» следует гордиться этим выступлением», – сказал главный тренер «Аталанты».