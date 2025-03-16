Гол «Ростова» «Краснодару» отменили после ВАР из-за фола Комличенко в атаке. Он ударил по ноге Диего Косту

Гол «Ростова» в ворота «Краснодара» отменен из-за фола в атаке.

На 64-й минуте матча 21-го тура Мир РПЛ Мохаммад Мохеби отправил мяч в сетку, но перед ударом иранца Николай Комличенко ударил по ноге защитника гостей Диего Косту . Главный арбитр встречи Павел Кукуян после просмотра видеоповтора принял решение не засчитывать гол.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:1, второй тайм).

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»