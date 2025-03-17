«Зенит» выиграл 2 из 12 последних матчей против московских клубов в РПЛ
«Зенит» выиграл 2 из 12 последних матчей против московских команд в РПЛ.
Команда тренера Сергея Семака уступила Спартаку (1:2) в игре 21-го тура Мир РПЛ.
В 12 последних матчах в рамках чемпионата против московских клубов петербуржцы одержали 2 победы.
Еще 5 матчей завершились вничью, еще 5 – поражениями «Зенита».
На данный момент «Зенит» находится на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата, набрав 43 балла в 21 матче. Столько же у «Спартака», у «Краснодара» – 46.
В этом сезоне петербуржцы проведут еще два матча против московских команд в РПЛ – против «Локомотива» и «Динамо».
У «Зенита» Семака все сломалось против Москвы: проиграли 7-й раз за 2 года. После 20 матчей без поражений
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Opta
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