Серлот забивает «Барсе» в шести играх подряд – трижды в добавленное время. В этом сезоне – в каждом из трех матчей за «Атлетико»
Александр Серлот забил «Барсе» в шестом матче подряд.
Форвард «Атлетико» вышел на поле на 60-й минуте и отличился на 70-й в матче 28-го тура Ла Лиги (2:2, второй тайм).
Норвежский нападающий поразил ворота «блауграны» в шестом матче подряд. В трех случаях он забивал каталонцам в добавленное время: 26 февраля он сравнял счет в матче Кубка Испании (4:4) на 3-й добавленной минуте, 21 декабря он принес «Атлетико» победу в Ла Лиге, забив на 6-й добавленной, в январе 2024-го форвард, выступавший тогда за «Вильярреал», отличился на 9-й добавленной.
В нынешнем сезоне Серлот забил «Барселоне» в каждом из трех матчей. Также Александр поражал ворота сине-гранатовых, выступая за «Реал Сосьедад» в сезоне-2022/23.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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