Аморим о 3:0 с «Лестером»: «МЮ» заслужил победу. Можно было лучше обращаться с мячом, но после этих двух недель я все понимаю»
Рубен Аморим высказался о победе над «Лестером» (3:0).
«Думаю, это было хорошо. Я чувствовал небольшую нехватку энергии, но ребята отдали все силы. Некоторые игроки были уставшими, но, думаю, мы заслужили победу.
Мы контролировали игру. Можно было лучше обращаться с мячом, но после этих двух недель я все понимаю. Это был идеальный способ завершить неделю вместе с нашими выездными болельщиками. Они потрясающие», – сказал главный тренер «МЮ» в интервью Sky Sports.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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