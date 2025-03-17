Аморим о 3:0 с «Лестером»: «МЮ» заслужил победу. Можно было лучше обращаться с мячом, но после этих двух недель я все понимаю»

Рубен Аморим высказался о победе над «Лестером» (3:0).

«Думаю, это было хорошо. Я чувствовал небольшую нехватку энергии, но ребята отдали все силы. Некоторые игроки были уставшими, но, думаю, мы заслужили победу.

Мы контролировали игру. Можно было лучше обращаться с мячом, но после этих двух недель я все понимаю. Это был идеальный способ завершить неделю вместе с нашими выездными болельщиками. Они потрясающие», – сказал главный тренер «МЮ » в интервью Sky Sports.