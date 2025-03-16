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Фэнтези
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12 очков Мартинса и Аззи – лучший результат фэнтези-тура РПЛ. В топ-3 также Агаларов с 10 очками

Кристофер Мартинс и Мохамед Аззи показали лучший результат в 21-м туре РПЛ.

Полузащитник «Спартака» забил 2 мяча «Зениту» и набрал 12 очков (+3 за полный матч, +10 за голы, -1 за желтую карточку). В фэнтези-турнире РПЛ на Спортсе Мартинса выбрали 78 фэнтези-менеджеров (0,30% игроков).

У Мохамед Аззи также 12 очков за гол и сухой матч с «Крыльями Советов». В фэнтези защитника «Динамо» Махачкала выбрали всего 8 игроков (0,03%).

3-й лучший результат тура у Гамида Агаларова – 10 очков (+2 за игру, +8 за голы). В фэнтези нападающего «Динамо» Махачкала выбрали 1,97% игроков.

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези РПЛ на Спортсе’‘
logoСпартак
logoКристофер Мартинс Перейра
logoДинамо Махачкала
logoГамид Агаларов
logoпремьер-лига Россия
logoФэнтези
logoМохамед Аззи
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