Из-за фанатских беспорядков остановлен матч «Монпелье» – «Сент-Этьен» . Болельщики бросали файеры и предметы на поле, на трибуне возникло возгорание

Игра «Монпелье» – «Сент-Этьен» прервана из-за поведения болельщиков.

Во втором тайме матча Лиги 1 при счете 0:2 в пользу гостей посетители «Стад де ля Моссон» начали бросать в сторону поля файеры и различные предметы, включая сиденья, сообщает L’Equipe.

Главный судья Франсуа Летексье остановил игру на 63-й минуте и отправил команды в раздевалки.

Отмечается, что на трибуне, где разместились болельщики «Монпелье », возникло возгорание. Есть один пострадавший.