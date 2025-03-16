Из-за фанатских беспорядков остановлен матч «Монпелье» – «Сент-Этьен» . Болельщики бросали файеры и предметы на поле, на трибуне возникло возгорание
Игра «Монпелье» – «Сент-Этьен» прервана из-за поведения болельщиков.
Во втором тайме матча Лиги 1 при счете 0:2 в пользу гостей посетители «Стад де ля Моссон» начали бросать в сторону поля файеры и различные предметы, включая сиденья, сообщает L’Equipe.
Главный судья Франсуа Летексье остановил игру на 63-й минуте и отправил команды в раздевалки.
Отмечается, что на трибуне, где разместились болельщики «Монпелье», возникло возгорание. Есть один пострадавший.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: L’Equipe
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