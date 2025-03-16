У «Наполи» 1 победа в 7 последних матчах, дальше – «Милан»
«Наполи» снова потерял очки в Серии А.
«Венеция», занимающая 19-е место в таблице, дома сыграла вничью с «Наполи» (0:0) в 29-м туре Серии А.
Таким образом, команда тренера Антонио Конте одержала лишь одну победу в семи последних матчах.
Неаполитанцы занимают второе место в таблице, набрав 61 очко. У «Интера» 61 балл, у «Аталанты» – 58, эти команды сегодня сыграют друг с другом.
После паузы на игры сборных «Наполи» 30 марта примет «Милан».
Напомним, что «Наполи» не участвует в еврокубках в этом сезоне и уже вылетел из Кубка Италии.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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