Мбаппе набрал 11 очков за дубль «Вильярреалу». У форварда «Реала» 5+1 в 6 последних турах Ла Лиги
«Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» в 28-м туре Ла Лиги (2:1).
Оба гола «Реала» в 1-м тайме забил Килиан Мбаппе, на это у него ушло всего 6 минут. За матч нападающий «Реала» набрал 11 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 52,99% игроков.
У Мбаппе 5 голов и 1 ассист в 6 последних турах чемпионата. Он 3-й по очкам в фэнтези Ла Лиги (142), больше набрали только игроки «Барселоны»: Рафинья (163) и Роберт Левандовски (148).
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
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