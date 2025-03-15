Мбаппе набрал 11 очков за дубль «Вильярреалу». У форварда «Реала» 5+1 в 6 последних турах Ла Лиги

«Реал» одержал волевую победу над «Вильярреалом» в 28-м туре Ла Лиги (2:1).

Оба гола «Реала » в 1-м тайме забил Килиан Мбаппе , на это у него ушло всего 6 минут. За матч нападающий «Реала» набрал 11 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+3 за полный матч, +8 за голы). Его выбрали 52,99% игроков.

У Мбаппе 5 голов и 1 ассист в 6 последних турах чемпионата. Он 3-й по очкам в фэнтези Ла Лиги (142), больше набрали только игроки «Барселоны»: Рафинья (163) и Роберт Левандовски (148).

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