Форвард «Мальорки» Мурики забил в свои ворота, не реализовал пенальти и забил победный гол с точки на 97-й в игре с «Эспаньолом»
Игрок «Мальорки» забил в свои ворота, не реализовал пенальти, забил победный гол.
«Мальорка» дома одержала волевую победу над «Эспаньолом» (2:1) в 28-м туре Ла Лиги.
Счет был открыт на 53-й минуте – нападающий хозяев Ведат Мурики отправил мяч в свои ворота.
На 62-й минуте он не реализовал пенальти. Через три минуты команда с Балеарских островов все же сравняла счет усилиями хавбека Такумы Асано.
На 97-й минуте Мурики принес победу «Мальорке» – он снова подошел к точке и смог забить.
30-летний нападающий из Косово стал первым игроком с мая 2018 года, который забил автогол и не реализовал пенальти в игре Примеры. Тогда это сделал защитник «Реала» Серхио Рамос в матче с «Севильей».
Подробная статистика Ведата, на счету которого 7 голов и 2 ассиста в 23 играх Ла Лиги, доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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