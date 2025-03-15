Форвард «Мальорки» Мурики забил в свои ворота, не реализовал пенальти и забил победный гол с точки на 97-й в игре с «Эспаньолом»

Игрок «Мальорки» забил в свои ворота, не реализовал пенальти, забил победный гол.

«Мальорка » дома одержала волевую победу над «Эспаньолом » (2:1) в 28-м туре Ла Лиги .

Счет был открыт на 53-й минуте – нападающий хозяев Ведат Мурики отправил мяч в свои ворота.

На 62-й минуте он не реализовал пенальти. Через три минуты команда с Балеарских островов все же сравняла счет усилиями хавбека Такумы Асано .

На 97-й минуте Мурики принес победу «Мальорке» – он снова подошел к точке и смог забить.

30-летний нападающий из Косово стал первым игроком с мая 2018 года, который забил автогол и не реализовал пенальти в игре Примеры. Тогда это сделал защитник «Реала» Серхио Рамос в матче с «Севильей».

Подробная статистика Ведата, на счету которого 7 голов и 2 ассиста в 23 играх Ла Лиги, доступна здесь .