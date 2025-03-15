Отмена матча «Юве» и «Фиорентины» обсуждается властями Флоренции из-за ливней в Тоскане. Затоплены тренировочные поля «фиалок»

Матч «Ювентуса» и «Фиорентины» под угрозой отмены из-за ливней.

Встреча 29-го тура Серии А должна состоятся в воскресенье во Флоренции.

Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, вице-президент городского совета Флоренции Алессандро Драги обратился к мэру с просьбой перенести игру из-за сильных ливней и наводнений в Тоскане.

Сообщается, что пострадал тренировочный центр «Фиорентины» «Виола Парк» – тренировочные поля клуба оказались затоплены. В первой половине дня в регионе сохранялся красный уровень тревоги.

Решение о проведении матча будет принято сегодня после оценки обстановки специальными службами.