Отмена матча «Юве» и «Фиорентины» обсуждается властями Флоренции из-за ливней в Тоскане. Затоплены тренировочные поля «фиалок»
Матч «Ювентуса» и «Фиорентины» под угрозой отмены из-за ливней.
Встреча 29-го тура Серии А должна состоятся в воскресенье во Флоренции.
Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, вице-президент городского совета Флоренции Алессандро Драги обратился к мэру с просьбой перенести игру из-за сильных ливней и наводнений в Тоскане.
Сообщается, что пострадал тренировочный центр «Фиорентины» «Виола Парк» – тренировочные поля клуба оказались затоплены. В первой половине дня в регионе сохранялся красный уровень тревоги.
Решение о проведении матча будет принято сегодня после оценки обстановки специальными службами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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