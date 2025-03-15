«Ахмат» не реализовал 4 из 5 пенальти в этом сезоне РПЛ. Не забили 4 разных игрока
«Ахмат» не забил 4 из 5 пенальти в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Грозненцы сыграли вничью на выезде с «Химками» в 21-м туре (1:1).
На 66-й минуте удар с точки не реализовал защитник гостей Надер Гандри.
В нынешнем чемпионате в пользу «Ахмата» было назначено 5 пенальти, забить удалось лишь один – Гандри точно пробил в игре с «Рубином» (2:0) в 19-м туре.
До этого неудачные попытки были у Дарко Тодоровича (с «Рубином», 0:2), Лечи Садулаева (с «Пари НН», 0:2) и Даниила Уткина (с «Крыльями Советов», 1:2).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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