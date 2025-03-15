«Ахмат» не реализовал 4 из 5 пенальти в этом сезоне РПЛ. Не забили 4 разных игрока

«Ахмат» не забил 4 из 5 пенальти в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Грозненцы сыграли вничью на выезде с «Химками» в 21-м туре (1:1).

На 66-й минуте удар с точки не реализовал защитник гостей Надер Гандри .

В нынешнем чемпионате в пользу «Ахмата » было назначено 5 пенальти, забить удалось лишь один – Гандри точно пробил в игре с «Рубином» (2:0) в 19-м туре.

До этого неудачные попытки были у Дарко Тодоровича (с «Рубином», 0:2), Лечи Садулаева (с «Пари НН», 0:2) и Даниила Уткина (с «Крыльями Советов», 1:2).