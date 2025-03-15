У Зорина гол, автогол и желтая за 7 минут матча «Ахмата» с «Химками». Это его первые результативные действия и карточка в сезоне
Даниил Зорин отметился голом в свои и чужие ворота в матче «Химки» – «Ахмат».
Полузащитник «Ахмата» вывел свою команду вперед на 72-й минуте матча 21-го тура с «Химками», а на 76-й забил в свои ворота (1:1).
Спустя еще две минуты Зорин, арендованный у «Спартака», получил желтую карточку.
Примечательно, что это первые результативные действия 21-летнего игрока в сезоне РПЛ и первая карточка. Он вышел на поле в перерыве.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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