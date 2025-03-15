У Зорина гол, автогол и желтая за 7 минут матча «Ахмата» с «Химками». Это его первые результативные действия и карточка в сезоне

Даниил Зорин отметился голом в свои и чужие ворота в матче «Химки» – «Ахмат».

Полузащитник «Ахмата » вывел свою команду вперед на 72-й минуте матча 21-го тура с «Химками», а на 76-й забил в свои ворота (1:1).

Спустя еще две минуты Зорин , арендованный у «Спартака », получил желтую карточку.

Примечательно, что это первые результативные действия 21-летнего игрока в сезоне РПЛ и первая карточка. Он вышел на поле в перерыве.