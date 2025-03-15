Семак не думает, что судьба чемпионства определится в матче «Зенита» со «Спартаком»: «Это игра команд, которые идут вверху. Это не определяющий матч ни для кого из сторон»

Сергей Семак не думает, что судьба чемпионства определится в матче со «Спартаком».

«Зенит» встретится с красно-белыми в 21-м туре Мир РПЛ . Матч пройдет в Москве 16 марта.

– Встреча со «Спартаком» – это матч за чемпионство?

– Вы немножко не так формулируете. Это игра команд, которые идут вверху. Это не определяющий матч ни для кого из сторон. Просто хорошая игра.

– Вы не согласны, что это определяющий матч?

– Вы как думаете?

– Определяющий.

– Я думаю, нет, – сказал главный тренер «Зенита ».