Облак о двойном касании Альвареса: «Атлетико» пострадал, нам не повезло. Уверен, что теперь правила изменят»
«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).
Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.
«Честно говоря, за последние несколько дней я не очень-то хотел следить за прессой, потому что представляю, что там будет. Я кое-что слышал об этом, но никто не уверен до конца, и я мало что могу сказать.
Никому это не ясно, никто точно не знает, что там было. Этому есть объяснение [от УЕФА], и, судя по тому, что мне говорили, кадры выглядят совсем не так, как на самом деле, поэтому никто точно не знает.
Я поговорил с Хулианом сейчас в раздевалке, мы немного поговорили обо всем, он тоже не очень хорошо понимает, что произошло, как и все остальные.
Это ситуация, в которой одной команде должно очень сильно не повезти, а другой – очень сильно повезти. Случилось нечто такое, что случалось очень редко или не случалось никогда. Это случилось с нами, мы пострадали, нам не повезло. Я уверен, что теперь они изменят правила», – сказал вратарь «Атлетико» Ян Облак в интервью DAZN.
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