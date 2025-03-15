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Облак о двойном касании Альвареса: «Атлетико» пострадал, нам не повезло. Уверен, что теперь правила изменят»

Вратарь «Атлетико» Облак заявил, что клуб пострадал в ситуации с пенальти.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Честно говоря, за последние несколько дней я не очень-то хотел следить за прессой, потому что представляю, что там будет. Я кое-что слышал об этом, но никто не уверен до конца, и я мало что могу сказать.

Никому это не ясно, никто точно не знает, что там было. Этому есть объяснение [от УЕФА], и, судя по тому, что мне говорили, кадры выглядят совсем не так, как на самом деле, поэтому никто точно не знает. 

Я поговорил с Хулианом сейчас в раздевалке, мы немного поговорили обо всем, он тоже не очень хорошо понимает, что произошло, как и все остальные.

Это ситуация, в которой одной команде должно очень сильно не повезти, а другой – очень сильно повезти. Случилось нечто такое, что случалось очень редко или не случалось никогда. Это случилось с нами, мы пострадали, нам не повезло. Я уверен, что теперь они изменят правила», – сказал вратарь «Атлетико» Ян Облак в интервью DAZN. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoЯн Облак
logoЛига чемпионов УЕФА
logoХулиан Альварес
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