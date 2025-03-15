Гави о двойном касании Альвареса: «Я бы давал перебить пенальти в таких случаях. Но я не знаю, пусть решают судьи»

Гави предложил решение ситуации с пенальти Хулиана Альвареса.

«Реал» прошел «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, 0:1, 4:2 по пенальти).

Во время серии послематчевых 11-метровых форвард «матрасников» Хулиан Альварес поскользнулся перед ударом и коснулся мяча обеими ногами. Несмотря на то, что ему удалось забить, главный арбитр Шимон Марчиняк после обсуждения ситуации с ВАР не засчитал взятие ворот.

«Я не хочу лезть в это. Решения принимают судьи, и у них есть такое правило. Я не знаю, как это работает, но что бы ни решил судья, нам придется ему доверять.

Я не знаю точно, как это работает, но я бы сделал так: если игрок касается мяча дважды, пусть перебивает пенальти. Но я не знаю, пусть решают судьи», – сказал полузащитник «Барселоны» в эфире Movistar Plus.