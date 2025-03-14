  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Яковлев об РПЛ: «Хочется, чтобы лига вышла в топ-5, но без еврокубков она никогда не станет сильнее. Конкуренция – в Европе среди лучших клубов»
4

Яковлев об РПЛ: «Хочется, чтобы лига вышла в топ-5, но без еврокубков она никогда не станет сильнее. Конкуренция – в Европе среди лучших клубов»

Павел Яковлев оценил уровень Мир РПЛ без участия российских клубов в еврокубках.

«Конечно, из-за отсутствия еврокубков лига никогда не станет сильнее. Конкуренция происходит в Европе среди лучших клубов.

Хочется, чтобы наша лига вышла в топ-5, но пока до этого очень далеко. Наверное, это связано с тем, что мы не участвуем в еврокубках», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Яковлев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
logoПавел Яковлев
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Вендел – мотор и мозг «Зенита», без него не смогли переиграть ЦСКА. Все зависит от «Спартака» – как он настроится, как будет действовать». Яковлев о возможном бане хавбека перед матчем
189 марта, 13:52
Яковлев о «Спартаке»: «Сделали упор на этот сезон, хотят стать чемпионами. 0:3 с «Зенитом» не стоит внимания, можно сопернику отдать преимущество, чтобы думал: «Тогда их обыграли и сейчас сделаем»
62 марта, 21:41
«Станкович – то, что было нужно «Спартаку». Близость тренера с командой – это самое крутое». Яковлев о красно-белых
2 марта, 13:44
Яковлев о тратах в месяц: «Тысяч 150 – минимальный лимит. Вся квартплата, бензин, такси, какие-то вещи себе, еда. Продукты тоже сейчас дорогие»
1214 ноября 2024, 13:58
Яковлев о курении футболистов: «Были ребята, которые курили прямо в перерыве. И в «Спартаке» такое случалось»
1629 октября 2024, 19:48
Главные новости
Неймар и Эдерсон из-за травм не сыграют за Бразилию с Аргентиной и Колумбией. Эндрик вызван в сборную
1 минуту назад
Принц Уильям о запрете на показ матчей АПЛ в субботу днем: «Раздражает, что в нашей стране мы не можем посмотреть матч своей команды. А за границей можно любую игру в любое время»
513 минут назад
Де ла Фуэнте – журналистам, называющим Ямаля гением: «Вы первыми будете критиковать и убивать его, когда он не забьет в двух матчах подряд. Поймите, он еще должен повзрослеть»
837 минут назад
«Спартак» силен, но «Зенит» сделает все, чтобы показать – мы лучшая команда в России». Дркушич о матче в Москве
852 минуты назад
В «Реале» обеспокоены уровнем игры Винисиуса и Мбаппе в связке (Relevo)
2153 минуты назад
Пеп о «Ман Сити»: «Мы должны играть лучше, чтобы попасть в ЛЧ. Осталось 10 игр, много очень сложных матчей – «Брайтон», «Астон Вилла», «Борнмут»
258 минут назад
Захарян не смог завершить тренировку в «Сосьедаде» из‑за вновь возникшей боли в бедре
36сегодня, 20:32
Принц Уильям об «Астон Вилле» в 1/4 финала ЛЧ: «Горжусь клубом и его путем. Они выиграли Кубок чемпионов в 1982-м, в год моего рождения, у нас сразу возникла приятная связь»
9сегодня, 20:30
Роналду забил 19-й гол в лиге Саудовской Аравии и опережает Амдаллу на два гола, Бензема и Тоуни – на три
23сегодня, 19:20
Роналду забил 928-й гол в карьере
72сегодня, 19:11
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Ницца» сыграла вничью с «Осером», «Монако» Головина встретится в субботу с «Анжером», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем» в воскресенье
26 минут назад
Чемпионат Италии. «Дженоа» победила «Лечче», «Милан» сыграет в субботу, «Наполи», «Ювентус» и «Аталанта» с «Интером» – в воскресенье
46 минут назад
Роналду про 3:1 с «Аль-Холудом»: «Еще одна выигранная битва. Вперед, «Аль-Наср»
29 минут назад
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» проиграл «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в выходные
22 минуты назад
Владислав Радимов: «Глушенков играет не на своей позиции. Пытается сделать что‑то невозможное и усложняет свою и командную игру. Это проблема не только Максима, но и Семака»
337 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду победил «Аль-Холуд», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Таавуном» в субботу
543 минуты назад
Рябчук о том, что трансфер Маркиньоса вызывал сомнения у некоторых: «Это «Спартак»! Здесь всегда будет сто тысяч вопросов ко всем игрокам»
2сегодня, 20:45
Ривалдо: «Неймару будет место в любой топ-команде, если он продолжит забивать. Если не в «Барсе», то в другом крупном клубе»
7сегодня, 20:10
Тренер «Сочи» Морено: «Мостовой заставил меня ценить футбол. Есть много способов стать тренером, важны знания, подготовка, лидерские качества, но главное в игре – футболисты»
2сегодня, 20:09
Чемпионат Испании. «Лас-Пальмас» против «Алавеса». «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Атлетико» примет «Барселону» в воскресенье
9сегодня, 20:00Live