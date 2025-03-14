Яковлев об РПЛ: «Хочется, чтобы лига вышла в топ-5, но без еврокубков она никогда не станет сильнее. Конкуренция – в Европе среди лучших клубов»

Павел Яковлев оценил уровень Мир РПЛ без участия российских клубов в еврокубках.

«Конечно, из-за отсутствия еврокубков лига никогда не станет сильнее. Конкуренция происходит в Европе среди лучших клубов.

Хочется, чтобы наша лига вышла в топ-5, но пока до этого очень далеко. Наверное, это связано с тем, что мы не участвуем в еврокубках», – сказал бывший полузащитник «Спартака » Яковлев.