Яковлев об РПЛ: «Хочется, чтобы лига вышла в топ-5, но без еврокубков она никогда не станет сильнее. Конкуренция – в Европе среди лучших клубов»
Павел Яковлев оценил уровень Мир РПЛ без участия российских клубов в еврокубках.
«Конечно, из-за отсутствия еврокубков лига никогда не станет сильнее. Конкуренция происходит в Европе среди лучших клубов.
Хочется, чтобы наша лига вышла в топ-5, но пока до этого очень далеко. Наверное, это связано с тем, что мы не участвуем в еврокубках», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Яковлев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости