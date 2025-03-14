Ривалдо: «Неймару будет место в любой топ-команде, если он продолжит забивать. Если не в «Барсе», то в другом крупном клубе»

Ривалдо высоко отозвался о Неймаре.

«Неймар – великолепный игрок, мне нравится его стиль.

Если он сохранит нынешнюю форму в «Сантосе », будет забивать голы и восстанавливать ритм, у него все равно будет место в любой топ-команд.

Если это не «Барселона», то этим летом он присоединится к другому крупному европейскому клубу», – сказал экс-игрок «Барсы» и сборной Бразилии.