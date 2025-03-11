Рафинья сравнялся с Месси и побил рекорд Ривалдо-Неймара. Фантастический сезон!

Лучший бразилец в Европе?

«Барселона» легко выиграла ответный матч у «Бенфики» (3:1) – результат сделал Рафинья, поучаствовал во всех голах (дубль и ассист на Ламина Ямаля).

А второй мяч сделал Рафинью рекордсменом – теперь он единственный игрок из Бразилии с 11 голами за один сезон Лиги чемпионов.

● Только в двух матчах ЛЧ из 10 Рафинья ушел без голевых действий : против «Монако» и «Бреста». Крайне надежен.

● Удивились, что в списке нет Роналдо? У вашей первая ассоциации с бразильской голевой машиной было максимум шесть мячей , за 11 матчей сезона-2002/03. У легендарного форварда всего 16 мячей в 42 матчах ЛЧ – Рафинья вполне может перебить эту сумму одним текущим сезоном.

● Следующая планка – обогнать Роберто Фирмино по голевым действиям . В том самом сезоне-2017/18 форвард «Ливерпуля» оформил 10+7, у Рафиньи пока 11+5.

Для бразильца сезон-2024/25 становится лучшим в карьере: у вингера 44 результативных действия за «Барсу» во всех турнирах – столько же, сколько в двух сезонах до этого суммарно!

А еще это лучшие показатели за сезон среди всех футболистов «Барсы» с тех пор, как ушел Лионель Месси. Только Лео с 19 результативными действиями в ЛЧ-2011/12 проводил еврокубковый сезон мощнее, чем Рафинья.

Лучший бразилец в Европе?

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