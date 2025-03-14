«Барселона» хочет продлить контракт с Ферраном. Вингер важен для Флика
В «Барсе» хотят продлить контракт с Ферраном Торресом.
Контракт с 25-летним вингером истекает в 2027-м. Деку намерен обсудить с игроком его продление в ближайшее время, сообщает Marca.
Ханси Флик ценит Торреса за универсальность, технику, умение забивать и вовлеченность в игру. Немецкий тренер одобряет его продление, видя в нем важного игрока атаки в настоящем и будущем.
Отмечается, что Торрес спокоен насчет будущего, так как клуб и тренер полностью доверяют ему, а он сам хочет остаться в «Барселоне». Он не рассматривал предложения от других команд, так как нацелен на успех с «блауграной». Футболист открыт к диалогу с Деку.
В текущем сезоне Ферран провел 31 матч, из них 10 в стартовом составе, забил 11 голов (5 в Ла Лиге, 4 в Кубке Испании, 2 в Лиге чемпионов) и отдал 3 голевые передачи.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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