Аморим о безголевой серии Хейлунда из 21 матча: «Он разгоняет атаки и очень сильно помогает «МЮ». Он забьет»
Рубен Аморим высказался о безголевой серии Расмуса Хейлунда из 21 игры.
Тренер «Манчестер Юнайтед» выразил мнение после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сосьедадом» (4:1).
«Мы играем двумя «десятками», и нужно, чтобы один игрок разгонял атаки. Хейлунд это делает и очень сильно помогает команде.
Сегодня у него было 3-4 взаимодействия, поменявших игру. Он сделал ассист, и ему нужно просто забить. Он обеспокоен, и это видно. Он забьет», – сказал Аморим в эфире TNT Sport.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sky Sports
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