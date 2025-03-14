Аморим о безголевой серии Хейлунда из 21 матча: «Он разгоняет атаки и очень сильно помогает «МЮ». Он забьет»

Рубен Аморим высказался о безголевой серии Расмуса Хейлунда из 21 игры.

Тренер «Манчестер Юнайтед » выразил мнение после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сосьедадом» (4:1).

«Мы играем двумя «десятками», и нужно, чтобы один игрок разгонял атаки. Хейлунд это делает и очень сильно помогает команде.

Сегодня у него было 3-4 взаимодействия, поменявших игру. Он сделал ассист, и ему нужно просто забить. Он обеспокоен, и это видно. Он забьет», – сказал Аморим в эфире TNT Sport.