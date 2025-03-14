Раньери о вылете «Ромы» от «Атлетика» в ЛЕ: «Досадно, но я не могу винить игроков – они провели фантастический матч. Красная Хуммельса была очевидной, но так бывает»

Клаудио Раньери высказался после вылета «Ромы» из Лиги Европы.

Римляне проиграли «Атлетику » в ответном матче 1/8 финала (1:3) и уступили по сумме двух матчей.

На 11-й минуте «Рома » осталась в меньшинстве после удаления Матса Хуммельса – защитник сбил в подкате Мароана Саннади, перехватившего его поперечный пас, за что получил прямую красную карточку.

«Да, это была чистая красная карточка. Он потратил время впустую – он должен был отдать пас влево, но не сделал этого. Так бывает, он великий чемпион, но такое случается. Несмотря на это, я хочу поздравить команду, так как ребята оставались сплоченными в трудные моменты и сражались по максимуму.

Это досадно, потому что мы чувствовали себя хорошо и были уверены, что сможем провести отличный матч. Все может складываться по-разному, но я не могу ни в чем винить игроков. Они провели фантастическую игру в очень сложной ситуации.

Наша цель – всегда выкладываться по максимуму. Мы по-прежнему в числе лучших команд, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поднять «Рому» как можно выше. Я говорил это в начале своего пути в ноябре и продолжаю повторять: я никогда не сдаюсь. Я всегда хочу лучшего, я требую этого от себя и прошу того же от игроков», – сказал главный тренер «Ромы» в интервью Sky Sport.