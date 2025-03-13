Хуммельс удален на 11-й минуте матча с «Атлетиком». Защитник «Ромы» отдал поперечный пас под перехват и сбил соперника в подкате
Матс Хуммельс получил прямую красную карточку в игре с «Атлетиком».
Главный арбитр матча Лиги Европы Клеман Тюрпен после ВАР удалил защитника «Ромы» на 11-й минуте.
Хуммельс покатил мяч поперек поля, Мароан Саннади из «Атлетика» перехватил передачу и побежал в сторону ворот римского клуба.
Немец бросился в подкат и сбил соперника.
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